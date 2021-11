stopaidubbi, le risposte degli esperti sulla terza dose

Oltre cento pagine Facebook di tv e quotidiani online in 'crossposting', collegamenti con le tv all news e tutto l'evento in diretta su Radio Lombardia e Radio Lombardia Tv per rispondere in tempo reale alle domande sul vaccino con alcuni tra i massimi esperti della ricerca medica. Il link per rivedere lo speciale.

Oltre 100.000 visualizzazioni, tra le ore 15 e le 18, per ‘Stop ai dubbi’, la diretta trasmessa oggi dalle pagine Facebook di Regione Lombardia e Lombardia Notizie Online. Più di 100 pagine Facebook in ‘crossposting’ con prevalenza di tv e quotidiani online e uno speciale di Radio Lombardia che ha trasmesso l’evento sulle proprie frequenze, sul canale RadioLombardiaTv (canale 626) e in streaming sul nostro sito e sulla nostra pagina Facebook https://fb.watch/9B0Aq3OEUI/

Ma anche teatri (come il Lirico e il Nazionale di Milano) e squadre di calcio professionistiche (come il Seregno). E, ancora, collegamenti in diretta dalle emittenti nazionali ‘all news’. Sono i primi dati che hanno caratterizzato ‘Stop ai dubbi’, l’appuntamento promosso dal coordinatore della campagna vaccinale della Lombardia, Guido Bertolaso e da Regione Lombardia con il suo assessorato al Welfare, guidato da Letizia Moratti, in cui gli esperti Sergio Abrignani, Andrea Gori, Alberto Mantovani, Marina Picca e Giuseppe Remuzzi hanno risposto alle domande dei cittadini in merito alle vaccinazioni anti-Covid.