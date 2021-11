Vaccino ai bambini, si parte prima di Natale

“Noi prima di Natale cominceremo a vaccinare i bambini e lo faremo in centri dedicati che stiamo organizzando”. Lo ha detto il responsabile della campagna vaccinale in Lombardia, Guido Bertolaso, parlando della vaccinazione per i bambini nel corso della diretta ‘Stop ai dubbi’ promossa dalla Regione Lombardia. “Prepareremo tutti i medici e pediatri perché è ovvio che i genitori chiederanno se sarà giusto vaccinare il figlio e vogliamo dare a tutti loro le informazioni – ha aggiunto -. Poi faremo in modo di farli vaccinare in piccoli centri che magari possano assomigliare a dei parchi giochi e lunapark perché i bambini siano più contenti. Organizziamo una campagna di vaccinazione particolare. Nei prossimi giorni il 16 dicembre faremo un incontro con i pediatri lombardi perché vogliamo prepararli a quella che sarà la vaccinazione più delicata e complicata, quella dei 5 agli 11 anni che mi hanno detto da Roma dovrebbe iniziare tra il 20 e il 23 dicembre”.