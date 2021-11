Scala, Meyer: il pubblico in sala è già una vittoria, concentrati sull’essenziale [VIDEO]

“È tutto pronto, sono state delle settimane intensive lavorando molto con le difficoltà legate alla situazione. Abbiamo deciso di essere prudenti. Non ci sarà il maxischermo in Galleria perché non vogliamo essere origine di assembramenti. Non ci sarà neanche la cena di gala”: lo ha detto Dominique Meyer, sovrintendente del Teatro alla Scala alla conferenza stampa di presentazione dell’opera Macbeth che aprirà la stagione il 7 dicembre. “Non siamo nella situazione ideale quindi abbiamo deciso di concentrarci sull ‘essenziale – ha spiegato -. Siamo già felici di poter fare lo spettacolo con il pubblico in sala” e “questa è già una prima vittoria”. Meyer ha precisato che la Prima del 7 dicembre non è ‘la ripartenza’ della Scala” perché il teatro “è già aperto da settembre” e “abbiamo già fatto 5 opere”. In questi mesi, ha aggiunto “ho sentito una vicinanza che ci ha fatto andare avanti. Ho sentito che non stiamo remando da soli, ho sentito questo appoggio molto forte”. (MiaNews)