Un motociclista di 50 anni è morto tamponando un furgone nel pomeriggio a Settimo Milanese (Milano). L’uomo è morto all’istante, come constatato dagli operatori del 118 . E’ stato curato sul posto, ma non portato in ospedale, il conducente del furgone. Sono intervenuti l’elisoccorso, un’automedica, un’ambulanza del 118, vigili del fuoco e agenti della Polizia locale.