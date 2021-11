Scontro tra un’auto e un furgone nel pomeriggio attorno alle 15, a Trezzo sull’Adda, in provincia di Milano. Un uomo di 60 anni è stato soccorso in fin di vita dai sanitari dal 118. L’uomo era alla guida del furgone ed è stato probabilmente colto da malore prima dell’impatto con l’auto, avvenuto in via Brasca. E’ stato trovato in arresto cardiocircolatorio e portato in codice rosso all’Ospedale San Gerardo di Monza.