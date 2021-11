E’ caccia al il camionista che ieri sera a Brescia ha travolto e ucciso una donna di 57 anni in via Triumplina, strada che dalla Valtrompia porta alla città. La donna era a piedi ed è stata uccisa sul colpo. Il camion ha proseguito la marcia. Non si esclude che il camionista possa non essersi accorto. Le indagini sono concentrate in questo momento in provincia di Milano.