Il cadavere di un uomo, italiano di 53 anni, è stato in un campo non coltivato a Monza. A segnalarlo è stato un passante. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e la Polizia, ma a quanto emerso era già morto da tempo, tanto da rendere inutile ogni tentativo di rianimarlo. La Squadra Mobile di Monza è al lavoro per risalire alle possibili cause del decesso, su cui però farà piena luce solo l’autopsia. Al momento nessuna ipotesi è esclusa.