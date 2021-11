Milano: no green pass bloccati in Duomo, niente corteo [VIDEO]

Oggi pomeriggio a Milano gruppi di manifestanti no green pass sono confluiti alla spicciolata in piazza Duomo e in piazza Fontana dove, tra le16 e le ore 17, la Polizia ne ha identificati circa sessanta invitandoli ad abbandonare piazza Duomo. Più tardi alcune centinaia di manifestanti che si erano trovati in piazza Fontana, si sono incamminati lungo via Carlo Martini ma sono stati bloccati mentre tentavano di accedere a piazza Duomo.

Il dispositivo di ordine pubblico organizzato dalla Questura sta monitorando i gruppetti confusi tra la folla presente in Duomo. Il tentativo di dare luogo ad un corteo, al momento, è stato impedito da Polizia, carabinieri e guardia di finanza. Decine le camionette delle forze dell’ordine presenti, con un consistente dispiegamento di agenti. Alcuni attivisti si sono seduti in terra e sono stati allontanati.