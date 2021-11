Ex sindaco leghista no vax contro la Segre: “Mancava solo lei, la 75190”

“Mancava lei…75190”: il post che definire ignobile è poco, è stato pubblicato sul profilo Facebook di Fabio Meroni, ex sindaco leghista di Lissone (Monza e Brianza), attualmente consigliere provinciale sempre per il partito di Salvini, che attacca Liliana Segre dopo che la senatrice ha ribadito come vaccinarsi contro il Covid sia un dovere morale. Pur non facendo espressamente riferimento alla senatrice, l’esponente leghista ha indicato il codice con cui i nazisti le avevano contrassegnato il braccio quando era stata internata nel campo di concentramento di Auschwitz.

“Richiamare questo numero – scrive sul suo profilo l’attuale sindaco di centrosinistra di Lissone, Concetta Monguzzi – vuol dire cercare di annullare ancora la senatrice Segre, testimone della storia e simbolo vivente di nefandezze. La storia non va strumentalizzata e non si può assolutamente equiparare la situazione di Auschwitz con il vaccino”. La prima cittadina ha dichiarato, in una nota, che le forze di maggioranza chiedono a Meroni pubbliche scuse: “Come unica via per presentarsi con un residuo di dignità di fronte al Consiglio Comunale e a tutti i cittadini”.