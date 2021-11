E' successo a Cesano Maderno, in Brianza.

Incidente mortale sul lavoro in Brianza. Un uomo di 50 anni è morto stamani schiacciato dal carico del proprio camion, pesante circa tre quintali, mentre lavorava all’interno dell’Azienda Eurofed srl a Cesano Maderno. E’ quanto ricostruisce il 118 intervenuto sul posto. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.