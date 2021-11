Seduto al tavolo del suo ristorante senza Green Pass, ristoratore multato

Era seduto al tavolo del suo ristorante, a Nova Milanese, senza Green Pass. Lo hanno scoperto i carabinieri nel corso di una serie di controlli del rispetto delle norme anti Covid. I militari quando sono arrivati nel ristorante hanno trovato seduti ad un tavolo 4 persone senza certificato verde. Tra loro c’era anche il titolare del locale che stava cenando insieme ad un amico. Per il ristoratore è scattata una doppia multa: 400 euro in qualità di cliente e altri 400 euro perchè in qualità di datore di lavoro non ha controllato il rispetto delle norme.