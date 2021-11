E’ tornato a casa il cestista scomparso

Sebastiano Bianchi, il giocatore del Legnano Basket, 29 anni, di cui non si avevano notizie da alcuni giorni, è tornato a casa. Il cestista non ha per ora spiegato i motivi della assenza, che tanto ha fatto preoccupare i genitori. Dopo il ritrovamento della sua auto, i vigili del fuoco avevano cercato a lungo nelle acque del Lago Maggiore temendo che si fosse suicidato. Ieri il fratello aveva lanciato un accorato appello su Facebook e i compagni di squadra si sono rivolti a “Chi l’ha visto?” per chiedere al compagno di tornare.