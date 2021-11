Zan all’Elfo Puccini: “Un dibattito per andare avanti”

Il deputato Alessandro Zan sarà oggi pomeriggio a Milano, al teatro Elfo Puccini, per un incontro dal titolo "Non ci fermiamo, per i diritti contro l'odio". Parteciperà anche il sindaco Sala.

Oggi il deputato Alessandro Zan sarà a Milano al teatro Elfo Puccini alle 17:30 ad un incontro dal titolo ‘Non ci fermiamo, per i diritti contro l’odio’ per dire che “una legge contro l’omotransfobia deve andare avanti”. Parteciperà anche il sindaco di Milano Beppe Sala. “Il punto adesso – ha commentato Sala a – è cosa ne sarà del Ddl Zan. Credo non si possa semplicemente dire ‘ricominciamo da capo’ come se nulla fosse, perché qualcosa di significativo è successo”. Per il primo cittadino milanese “è importante il dibattito, non la considero solo una manifestazione di vicinanza a Zan e a chi ha rappresentato queste istanze, ma anche l’occasione per trovare una formula per andare avanti”.