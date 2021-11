Intossicazione da funghi, un anziano muore nel comasco

Un anziano è morto in seguito a una intossicazione da funghi avvenuta nei giorni scorsi in una famiglia di Monguzzo (Como). La moglie e la badante sono in ospedale, anche loro intossicate. Lo riporta oggi il quotidiano La Provincia di Como. L’intossicazione risale a sabato scorso, ma lo si è appreso soltanto l’altro ieri in occasione dei funerali dell’uomo, 86 anni. I funghi sarebbero stati colti sabato mattina dalla badante nei boschi della zona: assieme ad esemplari commestibili, ve n’erano alcuni altamente velenosi.