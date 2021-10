No green pass, fallito il tentativo di raggiungere la casa di Sala

Slogan, manifesti e insulti ai giornalisti, fino all’aggressione vera e propria. Un percorso concordato con la Questura e poi il tentativo di sfondare il cordone di polizia per andare davanti alla Regione e sotto la casa del sindaco Sala, in zona Brera. Un corteo che comunque si spezza e fa impazzire il traffico in centro per il 15esimo sabato consecutivo. In nome del no al green pass. È stato un altro sabato difficile, insomma, quello di Milano, con circa 5mila persone in piazza. Il giornalista circondato e aggredito è di La7. Uno dei striscioni di apertura della manifestazione era proprio contro i media e il sindacato dei giornalisti aveva avvertito i colleghi a prestare molta attenzione in occasione delle mobilitazioni dei no green pass.