Il sindaco auspica un intervento del Viminale per i cortei che tutti i sabati paralizzano mezza città.

“Il prefetto Saccone sostiene che è una questione che dipende molto anche delle forze disponibili e, da questo punto di vista, un po’ di forze devono arrivare anche da fuori quindi ci deve pensare il Ministero”. Lo detto il sindaco Giuseppe Sala, a margine della conferenza stampa di presentazione di Bookcity che si è tenuta al Piccolo Teatro Grassi di via Rovello, in merito alle manifestazioni dei No Green Pass.