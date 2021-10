“Ieri secondo me è andata bene e c’è una possibilità di apertura, di trovare una mediazione. Qui è problema di mediazione tra la comprensibile necessità delle squadre di avere un impianto nuovo e la mia necessità di fare rispettare le regole che ci siamo dati quindi di avere costruzioni sostenibili e nell’ambito delle misure consuete in città. Si tratta di un problema su cui trovare una via di collaborazione e credo che ci rivedremo già in settimana, penso si possa fare. Ovviamente bisogna agire con tutta l’attenzione del caso e essere chiari con i cittadini. Non mi esprimo di più perché credo che se cominciamo a lasciare intendere mezze cose possa essere un errore. Quando troveremo una soluzione, e mi auguro che la troveremo, ci metteremo la faccia insieme: io dal lato Comune e le due squadre dal loro lato e spiegheremo ai cittadini cosa si può e vuole fare”: lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, a margine della conferenza stampa di presentazione di Bookcity che si è tenuta al Piccolo Teatro Grassi di via Rovello, in merito all’incontro avuto ieri con i vertici di Milan e Inter sull’area dello stadio di San Siro. (MiaNews)