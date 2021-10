Rubavano i pacchi di Amazon, arrestati tre trasportatori

Aveva portato il camion carico di pacchi di Amazon in arrivo dalla Spagna in un deposito a Bereguardo, in provincia di Pavia, e lo stava svuotando insieme a due complici quando sono arrivati i carabinieri. Tre persone sono state arrestate e altre due sono state denunciate in stato di libertà con le accuse di furto aggravato in concorso e ricettazione. È stata recuperata merce per quasi 500mila euro. Ad allertare i militari era stata la stessa Amazon che aveva notato degli ammanchi nei carichi trasportati sulla tratta fra la Spagna e il Veneto da una società romena. Nel capannone sono inoltre stati trovati altri colli per un valore che supera i 200 mila euro.