Milano, preghiera interreligiosa per le vittime del Covid

Un evento interreligioso “per fare memoria delle vittime del Covid e per riflettere e pregare insieme, in un luogo “laico”, sui temi del dolore e della morte, della vita e della speranza”. Il tutto nel 35° anniversario del celebre incontro interreligioso di Assisi promosso da papa Giovanni Paolo II. È questo il senso dell’incontro commemorativo promosso dal Forum delle religioni di Milano, “Il cuore del mare – Riemergere dal Covid”, che si svolgerà mercoledì 27 ottobre, dalle 18 alle 19.30, presso l’Università Statale (Via Festa del Perdono 7). L’introduzione alla preghiera sarà dell’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini.