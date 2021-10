Una ragazza di 22 anni è rimasta ferita la notte scorsa, intorno alle 3 , cadendo con un monopattino elettrico sul quale era con un coetaneo in via Giovanni Battista Fauche’, a Milano. La giovane ha riportato un trauma cranico: è ricoverata all’ospedale Fatebenefratelli. Sul posto, oltre al personale del 118, anche gli agenti della Polizia locale di Milano per i rilievi.