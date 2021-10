Vigili, Sala: più attenzione alle ore notturne

“La polizia locale deve fare vigilanza, deve lavorare subito sul traffico, però come vedete a volte è coinvolta in situazione da forza pubblica. Per cui è chiaro che quello che chiediamo alla polizia locale è di ampliare il proprio ruolo”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine delle celebrazioni del 161esimo anniversario della fondazione del Corpo della Polizia locale di Milano, presso l’Arena Civica Gianni Brera. “Sto cercando di fare di più, questo è evidente e anche l’assunzione (di nuovi 500 vigili promessa in campagna elettorale, ndr), da questo punto di vista, può aiutare. Credo che bisogna porre molta attenzione alla sera e alle ore notturne. La maggior parte dei fatti che turbano la quiete pubblica e portano a momenti di violenza avviene di sera o di notte. Quindi da questo punto di vista vorremmo rafforzare anche il ruolo della polizia locale anche nelle ore notturne”, ha precisato il sindaco. Per quanto riguarda l’assunzione dei nuovi vigili, Sala ha aggiunto: “Stiamo accelerando il più possibile. Diciamo che non è la cosa più semplice del mondo, però l’assessore Granelli il primo obiettivo che ha ovviamente è quello di prendere il controllo della struttura e di avviare questo processo. Ne ho parlato con l’assessore Granelli e con l’assessore che ha la delega risorse umane, è coinvolto il direttore generale, quindi confermo che questo è un obiettivo per il quale cercheremo di essere più rapidi possibili”, ha concluso.