Cadono da quattro metri, feriti due operai alla centrale di Turbigo

Grave incidente sul lavoro alla centrale elettrica; uno dei due feriti, un 49enne, è stato portato in codice rosso a Niguarda.

Due operai gravemente feriti stamani, intorno alle 11.30, per un incidente sul lavoro nella centrale termica di Turbigo. Secondo quanto fa sapere Areu, i due operai, di 49 e 42 anni, sono precipitati da un’altezza di circa quattro metri. Serie le condizioni del 49enne che ha riportato un trauma cranico, un trauma al volto e a un braccio ed e’ stato soccorso in codice rosso e trasportato a Niguarda; il 42enne ha riportato un trauma a una spalla e a un braccio ed e’ stato portato in codice giallo all’ospedale di Varese.