Giornate soleggiate al Nord

Insieme all’ulteriore allontanamento verso l’est dei Balcani e l’Egeo dell’area depressionaria che ha interessato l’Italia, si attenua progressivamente al Centro-Sud anche la ventilazione settentrionale. Entro domani assisteremo a un diffuso indebolimento del vento e all’esaurirsi quindi degli afflussi di aria fredda, con temperature destinate a rialzare verso valori più vicini alla norma anche nelle nostre regioni peninsulari. La pressione è in aumento a iniziare dalle regioni centro settentrionali dove il fine settimana trascorrerà all’insegna di un tempo stabile e complessivamente soleggiato. Al Sud, la presenza di una circolazione in quota leggermente instabile – affermano i meteorologi di iconameteo.it -, si tradurrà in una maggiore presenza di nuvole ma con pochi fenomeni per lo più concentrati domani tra la Sicilia e la Calabria meridionale. A inizio settimana l’alta pressione allargherà il suo raggio d’azione anche alle estreme regioni meridionali con gli ultimi episodi di instabilità sul basso Ionio. Il rinforzo dell’anticiclone sarà associato ad afflussi di aria più mite.