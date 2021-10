Fuga di gas, rientrano i residenti evacuati

Si va risolvendo la situazione in via Desenzano a Milano dove, nella notte, 180 persone sono state costrette a uscire di casa per una perdita da una condotta stradale.

Si va risolvendo la situazione in via Desenzano, dopo l’evacuazione di 5 edifici, nella notte, con circa 80 persone che hanno dormito nella sale predisposte nel centro Don Orione, per una perdita di gas in strada. L’assessore alla Sicurezza, Marco Granelli, riferisce che continuano i lavori Unareti per ripristinare tutte le utenze in tutte le case. Dalle 9 di stamattina gli inquilini sono rientrati e successivamente sono statre ripristinati acqua e gas. Manca ancora l’elettricità in un palazzo.