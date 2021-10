Salgono al 90,4%, con un incremento dello 0,4% da lunedì, le adesioni alla campagna vaccinale contro il Covid della Regione Lombardia. Al momento il 90% dei cittadini sono vaccinati almeno con una dose e quasi l’88% sono vaccinati con ciclo completo. Lo rende noto l’assessorato al Welfare, specificando che nell’ultima settimana ci sono state, in media, poco più di 7mila nuove prenotazioni quotidiane e circa 24 mila somministrazioni giornaliere. In crescita le adesioni dei giovanissimi (12/19 anni) che hanno raggiunto quota 79% (+1% in una settimana), con il 79% vaccinato almeno con una dose e il 73% completamente vaccinato. La fascia 60/69 anni ha raggiunto il 93% delle adesioni, di cui il 91% che ha terminato il ciclo. I 20/29 che hanno raggiunto un’adesione del 95% (anche in questo caso con un +1% settimanale). Al 94% di loro è stata somministrata almeno una dose, l’88% ha ricevuto il ciclo completo