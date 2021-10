Livigno, l’inverno inizia in anticipo

Anche se la stagione invernale inizierà ufficialmente il 27 novembre, già dalla terza settimana di ottobre, Livigno apre anticipatamente l’anello dedicato allo sci di fondo, realizzato con la neve conservata durante l’estate tramite lo Snowfarm, in questo modo i team sportivi e gli appassionati possono beneficiare delle neve vera anche fuori stagione.

La località è già all’opera per poter accogliere sportivi e amatori da tutto il mondo; il lavoro prevede inizialmente la preparazione dell’anello tecnico Marianna Longa, un percorso di circa 5km con dislivello, perfetto per gli allenamenti. A seguire, ed in base alle precipitazioni nevose, sarà possibile raggiungere i 30 km di pista invernale che dalla piana centrale di Livigno si sviluppa fino alla zona dell‘Alpe Vago, per garantire un allenamento davvero completo e lontano dalle distrazioni del centro. Per avere un’esperienza ancora più completa, presso lo Stadio del Fondo è poi possibile accedere a spogliatoi gratuiti o prenotare una lezione con gli istruttori della Scuola Sci di Fondo.