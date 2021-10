In occasione della Giornata Nazionale della Psicologia, che si tiene il 10 ottobre in concomitanza con la Giornata Mondiale della Salute Mentale giunta alla VI edizione, l’Ordine degli Psicologi della Lombardia promuove un palinsesto di eventi virtuali centrati sul tema promosso dal Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) “Aiutare la psiche per aiutare la vita”. Dal 10 al 13 ottobre, ha realizzato un programma di incontri e momenti di confronto online, gratuiti e aperti al pubblico previa registrazione, (link disponibili sul sito www.opl.it) con un obiettivo: mettere in risalto come il benessere sia un elemento vitale per l’uomo in tutte le sue dimensioni, sottolineando l’importanza della psicologia nella vita quotidiana in un momento storico di ricerca di “una nuova normalità”.

“Il tema di quest’anno abbraccia il concetto di benessere nella sua accezione più ampia, sottolineando l’importanza della psicologia nella vita quotidiana in un momento storico particolare. Costruire e promuovere il benessere psicologico è un requisito imprescindibile per fronteggiare adeguatamente le difficoltà della vita ma anche per viverne appieno i lati positivi, apprezzare la propria esistenza, raggiungere efficacemente i propri obiettivi, vivere le relazioni e costruire rapporti sani con gli altri. Una psicologia per la salute che sia preventiva e non solo curativa, deve riconoscere l’importanza di un approccio globale e biopsicosociale alla persona, con riferimento a tutte quelle attività/interessi/desideri/bisogni che transitano nella realtà di ogni essere umano” ha spiegato Laura Parolin, Presidente OPL. “Aiutare la psiche per aiutare la vita significa affrontare le sfide del futuro che ci aspetta, in un’ottica di sviluppo delle potenzialità e risorse psicologiche, elemento cruciale di prevenzione e promozione della qualità della vita; attraverso strategie ed interventi che possono coinvolgere contesti molto diversi: scuola, lavoro, sanità, territorio” ha aggiunto Gabriella Scaduto, Segretario OPL.

La Giornata della Psicologia prenderà il via il 10 ottobre con un incontro dedicato all’arte, espressione squisitamente umana – che attraversa e sollecita la psiche di chi la crea e di chi ne fruisce – votata alla qualità crescente della vita. Artisti, psicologi, critici d’arte indagheranno il rapporto con cui psicologia e creatività si intrecciano in modo indissolubile e diventano, oggigiorno, ancora più importanti nel loro sodalizio vitale, visto il particolare momento storico che stiamo affrontando. Durante la serata gli artisti Karin Andersen, Tommaso Pincio e Danilo Sciorilli moderati dal curatore d’arte internazionale Giacinto Di Pietrantonio presenteranno tre lavori inediti: ogni artista ha infatti realizzato un’opera interpretando, secondo la propria visione personale, il tema “Aiutare la psiche per aiutare la vita” plasmandolo sulle diverse fasi del ciclo di vita: infanzia e adolescenza, età adulta ed età anziana.

Nelle giornate successive, rappresentanti delle istituzioni, psicologi e psicoterapeuti, docenti universitari, filosofi, giornalisti e scrittori declineranno il tema “Aiutare la psiche per aiutare la vita” analizzando appunto le diverse fasi della vita. Gli eventi saranno tradotti simultaneamente in LIS – Lingua dei segni italiana.

