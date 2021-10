“Sono molto tranquillo, la formazione della giunta più o meno ce l’ho in testa, siamo alle rifiniture, ma non faccio anticipazioni”.Così il sindaco Beppe Sala, interpellato dai giornalisti sulla formazione della nuova giunta dopo la sua rielezione. “Io ascolto tutti, ma i milanesi – ha sottolineato – hanno la garanzia di avere un sindaco che decide in maniera indipendente e con la sua testa. Non vedo problemi”