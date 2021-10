Strage di Linate, la commemorazione al Bosco dei Faggi

Si è tenuta questa mattina al Bosco dei Faggi, all’interno del parco Forlanini, la celebrazione della commemorazione dell’incidente aereo di Linate, a causa del quale, l’8 ottobre di vent’anni fa, persero la vita 118 persone. La celebrazione eucaristica è stata presieduta dall’arcivescovo Mario Delpini. Ad intervenire dal palco anche la vice presidente della regione e assessore al Welfare Letizia Moratti: “Vent’anni da quel terribile disastro, pochi giorni fa un altro disastro aereo. La notizia della tragedia allora arrivò quando eravamo ancora sgomenti per la strage dell’11 settembre, la paura di nuovi attentati era forte anche a Milano vivemmo i primi momenti nel timore della minaccia terroristica, ma il dolore non diminuì quando capimmo che era un incidente. Il peggior disastro aereo che ha riguardato il nostro Paese. La nostra società si basa sulla fiducia, affidiamo la nostra sicurezza e la nostra vita agli altri, ci fidiamo di loro che svolgono il proprio lavoro con dedizione. È Imprescindibile per le istituzioni del nostro tempo salvaguardare e rafforzare la fiducia e non lasciare che venga meno”. “Sono qui per ringraziare il comitato 8 ottobre per quello che ha fatto: non è semplice avere la forza di continuare e fare di più. In voi vedo la capacità di continuare a rilanciare. Questo è un dolore infinito, con cui non si può che convivere e trovare forme di risposta.

La comunità milanese ricorderà sempre questa tragedia, e lo fa anche con la presenza del coro della Dea e stasera con un concerto al Conservatorio”, ha invece commentato il sindaco Giuseppe Sala ricordando anche nel disastro aereo perse la vita un suo caro amico che ancora ricorda.