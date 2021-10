Cinque arresti per il corteo NoGreenPass di sabato

Sono cinque le persone arrestate per resistenza a pubblico ufficiale e che verranno processate domani per direttissima per il corteo No Green pass di sabato pomeriggio a Milano. Sono i primi arresti effettuati nel capoluogo lombardo per le manifestazioni No vax e No Green pass che vengono organizzate ogni sabato. Le indagini saranno coordinate da Alberto Nobili, il responsabile dell’antiterrorismo, nel contesto di una più ampia inchiesta che riguarda anche il ruolo di estremisti di destra e di sinistra tra le fila dei manifestanti. Una inchiesta per cui per ogni corteo finiscono denunciate e indagate una serie di persone, 41 solo per quella del 25 settembre.