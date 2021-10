Precipita aereo da turismo a San Donato, otto morti

Otto morti in un incidente aereo avvenuto oggi intorno alle 13. Un aereo da turismo è precipitato su un edificio vuoto nella zona di San Donato, via 8 ottobre 2001-via Marignano. Areu fa sapere che non ci sono altri coinvolti. A bordo c’erano il pilota e sette passeggeri. Secondo i testimoni il velivolo, appena decollato e diretto in Sardegna, sarebbe caduto in picchiata contro l’edificio, fortunatamente vuoto. Non ci sarebbe stata alcuna manovra da parte del pilota. Tutte da stabilire le cause del disastro accaduto, per altro, in una via intitolata a un’altra tragedia aerea, l’incidente di Linate dell’8 ottobre 2001.