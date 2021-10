In Lombardia oggi e domani si vota in 236 Comuni per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali. Alle urne sono chiamati in totale oltre 2 milioni di lombardi che potranno recarsi ai seggi oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Le sfide più importanti sono a Milano e Varese. Venti sono i Comuni con più di 15 mila abitanti chiamati a eleggere sindaco e Consiglio. Gli eventuali ballottaggi si terranno il 17 e 18 ottobre.

A Milano l’affluenza alle 12 era dell’11%.