Bernardo: “Ciclabili sicure, stop Area B e Area C fino alle 14”

La replica di Sala: "Area C va bene così, su ciclabili disposto a ragionare".

“Immaginiamo una Milano con piste ciclabili sicure, armoniche e condivise. Vogliamo Area B spenta e Area C che termini alle 14”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo nel corso del confronto con gli altri candidati a Confcommercio. Immediata la risposta del sindaco uscente e ricandidato per il centrosinistra, Beppe Sala: “Credo che l’Area C vada bene così com’è, però sono disponibile. Disponibile anche sulle ciclabili a riprendere il percorso che abbiamo fatto. Siccome dobbiamo andare anche avanti e se ci sono errori sono disponibile a ragionarci, una volta terminata questa campagna elettorale”.