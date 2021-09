Mariani (Civica Ambientalista): “Un piano per nuove case popolari”

Il candidato della lista di sinistra: "Noi all'opposizione, chiediamo più edilizia popolare per non escludere i ceti meno abbienti".

“Siamo all’opposizione e lo saremo anche nei prossimi cinque”. Lo ha detto Gabriele Mariani, candidato sindaco di Milano in Comune e Civica AmbientaLista, nel corso del confronto tra i candidati sindaci organizzato da Confcommercio. Mariani ha sottolineato che per Milano è necessario “un piano di costruzione di case popolari per riportare i ceti meno abbienti in città”, e che “tutte le trasformazioni urbanistiche vengano gestite dal Comune”. Mariani ha poi criticato il piano del Comune per piantare 3 milioni di alberi, definendolo “fallimentare”. “Facciamo di Milano una città veramente verde, recuperando il suolo pubblico”, ha aggiunto.