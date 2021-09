Conte a Milano per la candidata sindaco M5S Layla Pavone

«Il gruppo regionale del Movimento Cinque Stelle sarà al fianco di Giuseppe Conte, di Layla Pavone e di tutti i candidati sindaci che incontreremo nel corso della visita dell’ex presidente del Consiglio a Milano e provincia. Ripartiamo dall’ascolto, dallo stare in mezzo alle persone e dai nostri temi: ambiente, salute e lavoro. Queste elezioni amministrative sono il punto di partenza di un percorso. Un nuovo inizio, che non deve guardare all’oggi, ma al futuro, a tutta la Lombardia. La nostra regione è da troppo tempo vittima delle difficoltà e dell’inadeguatezza dimostrate dal centrodestra, cominciamo a costruire insieme ai cittadini un’alternativa solida». Così il capogruppo del Movimento Cinque Stelle Lombardia, Massimo De Rosa, in merito alla visita dell’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Visita in programma nelle giornate di mercoledì 8 e giovedì 9 settembre.