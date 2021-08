“L’intervento lo stiamo facendo dall’interno. Ci sono ancora dei piccoli focolai dal 12esimo fino al 19esimo. Il lavoro da fare è quello di smassare e poi spegnere. Questo non lo stiamo facendo perché stiamo lavorando a spegnere i focolai, quindi ci vuole un po’ di pazienza”. Lo ha detto uno dei vigili del fuoco intervenuti sul luogo dell’incendio della Torre dei Moro. “Il lavoro è lungo: la brace che si trova sotto alle cose che bruciano, col vento ricomincia a bruciare. Non si può dire esattamente un periodo per completare l’intervento – ha aggiunto -. Sulla stabilità dell’edificio, ci sono dei solai danneggiati e la struttura della vela, gli ancoraggi, non sembrano molto danneggiati. Il blocco scale però è stabile, quindi stiamo sfruttando quello per fare l’intervento dall’interno”. Il vigile del fuoco ha poi chiarito: “L’impianto anti incendio dal decimo piano in su ha funzionato”.