“Adesso facciamo questa bella campagna e vediamo di lavorare per la città perché abbiamo bisogno di rinascere. Milano è una città straordinaria, dobbiamo ripartire con grinta e con la voglia di fare dal punto di vista sanitario e sociale. Ho tanta voglia di occuparmi delle periferie, in periferia ho visto chiudere tanti negozi, vorrei vedere riaperti quei negozi che hanno chiuso anche prima del Covid-19, lo vorrei per gli anziani e per le persone ci vivono. È una delle mie priorità”. Lo ha detto la Annarosa Racca candidata capolista della Lega alle amministrative a margine della riunione organizzativa con tutti i candidati della Lega per Salvini Premier per il consiglio comunale di Milano e per i nove consigli di municipio al Centro Congressi Palazzo delle Stelline. Era presente anche il commissario della Lega Milano, Stefano Bolognini:”La lista si pone l’obiettivo di ascoltare tutte le voci della città e rispondere a tutti i bisogni Milano è una città con oltre 1 milione di abitanti, anziani persone fragili e disabili e noi cechiamo di dare risposte e attenzione a tutte le anime della città. In Lista ci sono diversi avvocati, imprenditori, rappresentanti delle partite iva, pensionati e, in particolare tanti giovani. Una lista molto ricca, come la città di Milano merita, che guarda avanti alle sfide della città”. Tra i nomi, Gabriele Abbiati, Massimiliano Bastoni, Laura Molteni, Silvia Sardone, Gianmarco Senna, Samuele Piscina, Pietro Antonio Marrapodi, Francesco Migliarese, Antonio Barbato, Deborah Giovanati, Giuseppe Maiocchi, Terry Schiavo. (MiaNews)