Bernardo: “Non avrei incontrato i rapper di San Siro per qualche like”

Obiettivamente no” non li averi incontrati “perché questi rapper avevano già avuto in passato problemi di aggressività, denunce per lesione, denunce aggravate di appropriazione indebita, denunce varie e diverse e ritengo che piuttosto che incontrare questi rapper il sindaco avrebbe dovuto incontrare dopo coloro che abitano in piazzale Selinunte”: così il candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo a chi gli ha chiesto se lui avrebbe incontrato i rapper di San Siro, ricevuti i mesi scorsi dal sindaco Sala a Palazzo Marino dopo i disordini in piazzale Selinunte e in questi giorni raggiunti da un Daspo. “Io credo che per una foto e per i like, non valga la pena e non si debba neanche fare – ha proseguito Bernardo -. E credo che quando c’è violenza debba essere sempre non tollerata e men che meno autorizzata, soprattutto quando si parla di aree di sicurezza e delle istituzioni. Non si può immaginare che si tirino sassi o altro verso le istituzioni. Questa è una cosa assolutamente inaccettabile”. (MiaNews)