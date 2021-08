Gli azzurri del nuoto hanno conquistato la medaglia d’argento nella staffetta mista 4X50 alle Paralimpiadi, l’undicesimo podio dell’Italia a Tokyo. Protagonisti della gara sono stati la 26enne bergamasca Giulia Terzi, la 34enne di Milano Arjola Trimi, il 23enne di Padova Luigi Beggiato e il 20enne di San Michele al Tagliamento (Venezia) Antonio Fantin. L’oro è andato alla Cina, che ha fatto segnare il nuovo record del mondo. Ieri le prime medaglie lombarde: Alessia Berra, atleta di Buccinasco (Milano), ha conquistato l’argento nei 100 metri femminili farfalla classe S13 e la pavese Monica Boggioni ha ottenuto il bronzo nei 200 stile libero femminile S5. Il presidente della Regione Attilio Fontana ha chiamato Alessia Berra per complimentarsi “Le ho detto che l’aspetto insieme agli altri atleti lombardi impegnati in Giappone al loro rientro in Italia” ha scritto Fontana su Instagram