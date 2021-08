Valtellina, cercatore di funghi disperso da ieri sera

L'uomo, 80 anni, è uscito ieri mattina per andare sui monti sopra Fusine (So) ma non ha fatto rientro a casa.

Da ieri sera, 25 agosto, sono in corso le ricerche di un uomo di ottant’anni che era uscito per andare a funghi. Ai familiari, prima di allontanarsi, ha riferito che sarebbe andato a cercare in una valle in cui si reca abitualmente e che avrebbe fatto rientro durante la serata. Le ricerche si stanno svolgendo tra la Val Madre e la Val Cervia nel territorio di Fusine (So) impegnando, oltre che i Vigili del Fuoco di Sondrio e Morbegno, il Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza, i volontari della Protezione Civile, e due ambulanze.