Afghanistan, Sala, ci prepariamo a gestire l’accoglienza dei profughi

“La questione afghana è di una dimensione e di una complessità di portata storica, e per questo può essere gestita solo attraverso un coordinamento a livello internazionale. In attesa che il Governo ci dia adeguate istruzioni, ci stiamo preparando a livello locale. Stiamo prendendo contatto con le ONG che operano a Milano e che, in alcuni casi, hanno esperienza diretta in Afghanistan”. Lo scrive il sindaco di Milano Beppe Sala sulle sue pagine social, spiegando come la città si sta preparando da affrontare la crisi afghana. “Allo stesso tempo – ha aggiunto il sindaco – ci stiamo preparando con i nostri servizi sociali a gestire l’accoglienza dei profughi che dovessero essere indirizzati sul territorio milanese”.