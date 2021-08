Sequestrati oltre 1200 articoli contraffatti

Operazione della polizia locale di Milano in due negozi della zona di via Sarpi gestiti da due cinesi. Sequestrate in particolare scarpe contraffatte.

Il Gruppo operativo anti-contraffazione della Polizia locale di Milano ha sequestrato 1.258 articoli di abbigliamento contraffatti, in particolare calzature di vario genere. L’operazione ha riguardato due esercizi commerciali nel quartiere Sarpi. Al termine della perquisizione dei due negozi, gli agenti della Polizia locale di Milano hanno sequestrato numerose scarpe contraffatte che riproducevano illecitamente modelli e marchi di note aziende di abbigliamento come Valentino, Nike e Golden Goose.

Le scarpe erano in vendita a un prezzo di listino di 30 euro al paio, per un valore commerciale complessivo della merce sequestrata di oltre 37mila euro. I due titolari degli esercizi commerciali, P.X. di 59 anni e L.S. di 52 anni, entrambi di origine cinese, sono stati denunciati per i reati di contraffazione e ricettazione. “Salvaguardare i commercianti che lavorano onestamente, tenendo aperte le proprie attività anche nel mese di agosto, è una priorità per la Polizia locale – commenta la Vicesindaco e assessora alla Sicurezza Anna Scavuzzo -. Le operazioni portate avanti dal Nucleo Antiabusivismo nascono infatti per tutelare sia il consumatore sia chi svolge la propria attività seguendo leggi e regolamenti, oltre alle aziende che realizzano i prodotti seguendo standard qualitativi controllati e garantiti”.