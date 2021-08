L’Orchestra Verdi al Vittoriale

L’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi sarà protagonista di due appuntamenti sinfonici presso il Vittoriale degli Italiani, ricco di storia, voluto da Gabriele d’Annunzio (e ideato insieme all’architetto Gian Carlo Maroni a partire dal 1921), sulle rive del Lago di Garda. Venerdì 20 agosto alle 21 il primo dei due appuntamenti: un Omaggio a Ennio Morricone, con un programma che l’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi diretta dal Maestro Maurizio Billi, insieme alla voce di Federica Balucani, sta proponendo al pubblico italiano con grande successo. DalMy Heart and I (nell’arrangiamento di Maurizio Billi stesso), alla colonna sonora del film La Califfa (arrangiata da Enrico Blatti), film del 1964 con Romy Schneider e Ugo Tognazzi ambientato nella Parma degli anni Sessanta, diretto da Alberto Bevilacqua, e I Knew I loved You, che proietta immediatamente nelle fumose atmosfere di C’era una volta in America. Completano il programma due speciali “raccolte”. La prima intitolata Celebrating Morricone, arrangiata da Roberto Granata, che riassume in sé i temi tratti da Gli intoccabili, Nuovo Cinema Paradiso, Marco Polo, e La Leggenda del Pianista sull’Oceano. La seconda, intitolata Omaggio a Morricone, arrangiata da Roberto Granata e Maurizio Billi stesso, in cui richiama le melodie di C’era una volta il West, Saharan Dream, e Mission.

Il secondo concerto si terrà mercoledì 25 agosto alle 21 e avrà come protagonisti Andrey Boreyko (Direttore) e Alessandro Marangoni (Pianoforte), in un programma tripartito: l’Ouverture dal Tannhäuser di Richard Wagner, il Concerto per pianoforte e orchestra in Re op.61a di Ludwig van Beethoven e il poema sinfonico Les Preludes di Franz Liszt.

Biglietti

I biglietti sono in vendita al costo di 5 euro più prevendita sul sito https://www.ticketone.it/event/omaggio-a-morricone-orchestra-sinfonica-di-milano-giuseppe-verdi-teatro-del-vittoriale-14005983/.

Per accedere al concerto sarà obbligatorio essere muniti di GREEN PASS.