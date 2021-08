Bernardo: “Trasporti più efficienti e sicuri dal punto di vista sanitario”

“In vista dell’imminente ripresa della scuola Milano ha bisogno di un trasporto pubblico più efficiente e sicuro dal punto di vista sanitario per non ritrovarci nella stessa pesante situazione dell’anno scorso. Cosa intende fare l’amministrazione Sala? Ha un progetto concreto per affrontare una questione così importante? Alla luce della volontà del governo di tornare fin da subito alle lezioni in presenza, la giunta rischia di essere già fuori tempo massimo”. Così il candidato sindaco di centrodestra Luca Bernardo. “A Milano, vorrei ricordarlo, ci sono oltre 200 mila studenti. Molti snodi nevralgici della città poi sono ostruiti da cantieri: anche qui il tempo è scaduto. Settembre, di questo passo, rischia di diventare un delirio per i cittadini, i quali meritano risposte, non slogan a uso e consumo dei social – prosegue Bernardo -. È giusto incentivare la mobilità sostenibile ma allo stesso tempo non si può continuare a demonizzare gli automobilisti. Il trasporto privato mai come di questi tempi, se gestito con lungimiranza, può risultare determinante per una gestione sicura della città. Milano ha bisogno di fatti, concretezza e rispetto, non di iniziative estemporanee utili solo a danneggiare la circolazione. Milano ha bisogno di idee pratiche, non di ideologie”. (MiaNews)