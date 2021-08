L’Italia è medaglia d’oro nella staffetta 4×100 delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il quartetto azzurro composto da Lorenzo Patta,Marcell Jacobs,Eseosa Desalu e Filippo Tortu ha chiuso la gara davanti alla Gran Bretagna per un centesimo. Gli azzurri hanno corso in 37”50 (nuovo record italiano che ha migliorato quello di 37”95 stabilito ieri nella semifinale), davanti alla Gran Bretagna (37”51), bronzo al Canada in 37’70. Nella staffetta ci sono due lombardi: Marcel Jacobs di Desenzano del Garda (Bs) e Filippo Tortu di Costa Lambro frazione di Carate Brianza (Mb).