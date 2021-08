Giovedì 26 agosto e sabato 4 settembre saranno posizionate a Lodi unità vaccinali mobili finalizzate al recupero di soggetti over 60 non ancora vaccinati o prenotati (circa 1.700 persone) e per la promozione alla vaccinazione degli studenti tra i 12 e i 19 anni. L’unità mobile verrà collocata sotto i portici del Municipio di Lodi, area confinante con piazza della Vittoria e piazza Mercato. L’iniziativa avrà luogo in coincidenza con le giornate di mercato. In accordo con le autorità locali, l’attività vaccinale è programmata giovedì 26 agosto dalle ore 9 alle 15 e sabato 4 settembre dalle 9 alle 17.