Rapinano super alla Comasina, presi (VIDEO)

La polizia ha arrestato in flagranza di reato due cittadini italiani 31 e 38 anni per la rapina aggravata commessa in un supermercato in zona Comasina, ieri, a Milano. Nel pomeriggio, i due uomini, che indossavano i caschi integrali, sono entrati in un super di via Val di Bondo minacciando il cassiere, simulando di avere una pistola nella tasca: lo hanno afferrato per il

collo facendosi aprire le casse e hanno portato via 1.600 in contanti prima di fuggire a bordo di uno scooter rubato.

Durante la fuga, i due sono caduti e sono scappati poi a piedi. Gli agenti della Squadra Mobile, in servizio antirapina in zona, hanno intercettato i due autori che, alla vista dei poliziotti, hanno scavalcato il cancello di uno stabile abbandonato ed hanno cercato invano di nascondersi tra la vegetazione: gli agenti li hanno comunque individuati e arrestati.