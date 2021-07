“L’incertezza è zen” (Enrico Damiani Editore): il libro del Maestro Tetsugen Serra affronta l’incertezza tipica di questo periodo con la saggezza zen che propone un modo diverso per interpretare la realtà. In questo periodo senza precedenti, mentre combattiamo collettivamente la diffusione del Coronavirus, sentiamo mancarci la terra sotto i piedi. Quando il mondo cambia in modo così repentino e imprevedibile, il livello di ansia generale e individuale non può che

salire. Ma la visione nuova e ricca di possibilità che scaturisce dalla saggezza zen ci propone un modo diverso di interpretare la realtà, lontano da rassicuranti semplificazioni. Come ci dice un detto zen: «Tutto quello che gli altri buttano via, lo zen lo utilizza». Trasformare l’incertezza in uno strumento positivo di crescita e di miglioramento delle nostre vite è alla portata di tutti.

In questo libro ognuno di noi può trovare un modo semplice ma potente per accettare, coltivare, trasformare l’incertezza in resilienza. Perché, come ben sappiamo, il punto non è cosa succede nella nostra vita, ma come affrontiamo quello che succede.

