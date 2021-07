Allarme forti temporali sulla Lombardia

Permane l'avviso di rischio per precipitazioni molto intense sulla regione tra il pomeriggio di sabato e domenica.

Il fine settimana inizia con un’altra giornata molto calda al Centro-Sud mentre al Nord registreremo un nuovo graduale peggioramento del tempo. Le temperature ancora una volta raggiungeranno i valori più estremi al Sud e in Sicilia dove saranno possibili locali picchi intorno ai 40 gradi, più probabili nelle aree interne, lontane dall’effetto mitigatore delle brezze di mare. La perturbazione in arrivo al Nord, la n.8 e ultima di questo mese di luglio, determinerà una nuova fase spiccatamente instabile – affermano i meteorologi di iconameteo.it -, soprattutto tra la fine della giornata e la mattinata di domani quando i rovesci e i temporali potranno essere di forte intensità.

Affluirà anche aria meno calda, con le massime domenicali che al Nord potranno scendere anche sotto le medie stagionali; qualche grado in meno è atteso anche su Toscana, Umbria e Lazio e sulla Sardegna centro-occidentale mentre sul medio Adriatico e al Sud il caldo estremo potrebbe anche leggermente intensificarsi per effetto di venti meridionali in rinforzo.