Blue Note, da settembre due concerti a sera

Fiducioso che i prossimi mesi siano ricchi di musica, il Blue Note di Milano torna dopo molto tempo alla classica programmazione: 6 giorni di spettacoli a settimana con due set per ogni sera, fatta eccezione per la domenica che sarà caratterizzata – come da tradizione – da un solo concerto, salvo casi eccezionali. Torna anche la formula Late night, nice price, grazie alla quale gli spettacoli in seconda serata costano 10 euro in meno rispetto a quelli delle 20,30. La riapertura è fissata per venerdì 3 settembre: per l’occasione ci sarà Celebrate New Orleans, una vera e propria festa che farà vibrare le sonorità jazz, blues e gli spiritual tipici della Louisiana; una serata esplosiva durante la quale sarà anche possibile degustare i piatti tipici della cucina cajun del Blue Note. Tra i primi artisti internazionali che calcheranno il palco di via Borsieri ci saranno il James Taylor Quartet, atteso per venerdì 10 e sabato 11 settembre; The Three Ladies of Blues, venerdì 17 e sabato 18 settembre; Mike Stern & Bill Evans Band, giovedì 14 e venerdì 15 ottobre; mentre sabato 16 ottobre sarà la volta di un’inedita Irene Grandi. “Siamo pronti per ripartire e con ‘Jazzis back’ stiamo lavorando per portare nuovamente sul palco grandi nomi della musica nazionale e internazionale” afferma Daniele Genovese, Direttore Generale di Blue Note Milano. “Da quando abbiamo potuto riaprire lo scorso maggio, nonostante le difficoltà, ci siamo resi conto che fare musica dal vivo in sicurezza si può, rispettando tutte le normative imposte, e che il pubblico ha voglia di tornare ad assistere ai nostri concerti. Siamo consapevoli che anche questa stagione non sarà facile, ma ci auguriamo che possa essere continuativa e che la programmazione non subisca battute d’arresto: Blue Note Milano è pronto per raccogliere la sfida che questa nuova era di spettacoli dal vivo ci sta chiedendo di affrontare”. (MiaNews)